Азербайджан передав Україні 23 тонни гумдопомоги для боротьби з коронавірусом

Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, в той час, як США збільшили фінансову допомогу Україні у зв'язку з COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) літак, який доставив з Баку гуманітарну допомогу нашій державі у рамках протидії поширенню COVID-19", - сказано в ньому.

Гуманітарний вантаж включає 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання.

"Домовленість про надання зазначеної гуманітарної допомоги була досягнута за підсумками телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджану Ільхама Алієва, який відбувся 26 березня 2020", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента вважає, що цей крок в черговий раз засвідчив міцність стратегічного партнерства між Україною і Азербайджаном.

Зеленський передав Алієва та його дружини в якості подарунка традиційні українські сорочки з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Як повідомляли Українські Новини, доставка антисептиків в Італію, які Україна надала Італії в якості гуманітарної допомоги, обійшлася Нацгвардії більш ніж півмільйона гривень.

Раніше Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.