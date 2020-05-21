Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 21 мая, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 ранены, 5 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского.

В результате обстрелов противника в четверг погиб 1 украинский военный.

По уточненной информации, 2 военнослужащих получили ранения и 5 - боевые травмы.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом.

Тем временем, Минобороны Украины объявило призыв резервистов.