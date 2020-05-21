подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 18:29 21
Силовые структуры 2020-05-21T18:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали

Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали

Ярина Вацяк
Боевики, обстрелы на Донбассе, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, потери военных, сводка ООС
ООС Фото: facebook.com/93OMBR
ООС Фото: facebook.com/93OMBR

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 21 мая, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 ранены, 5 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского.

В результате обстрелов противника в четверг погиб 1 украинский военный.

По уточненной информации, 2 военнослужащих получили ранения и 5 - боевые травмы.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом.

Тем временем, Минобороны Украины объявило призыв резервистов.

Больше новостей о: Боевики обстрелы на Донбассе Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС потери военных сводка ООС

Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, ...
Снайпер боевиков ранил украинского воина на Донбас...
На Донбассе ранены двое украинских военных, уничто...
Боевики применили запрещенное оружие. Украинские п...
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19
Новости
Телеканалу Espreso.TV назначили внеплановую проверку из-за трансляции передач "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина" 18:56
Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов 18:55
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках 18:42
НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно 18:30
Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали 18:29
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского 11:35
52 млн грн достигли убытки "Винницагаз" из-за заниженного тарифа на распределение газа 11:35 Пресс-релиз
больше новостей
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok