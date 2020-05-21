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21 мая 2020, четверг, 16:51 40
Интернет и IT 2020-05-21T17:15:23+03:00
Українські Новини
"Киевстар" ликвидировал аварию: что делать, если интернет до сих пор не работает

"Киевстар" ликвидировал аварию: что делать, если интернет до сих пор не работает

Ярина Вацяк
Авария, Интернет, Сеть, Сбой Киевстар
Киевстар. Фото: tech.informator.ua
Киевстар. Фото: tech.informator.ua

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) заявил, что причиной сбоев в работе домашнего интернета 21 мая была авария, однако, по состоянию на 14:00, завершены восстановительные работы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сегодня возникли временные трудности в работе Домашнего интернета из-за аварии... Причиной сложившейся ситуации стал сбой в работе оборудования", - сказано в нем.

По состоянию на 14:00, услуга работает в обычном режиме.

Компания рекомендует абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы.

Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически будет предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина.

С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете.

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