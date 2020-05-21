"Киевстар" ликвидировал аварию: что делать, если интернет до сих пор не работает

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) заявил, что причиной сбоев в работе домашнего интернета 21 мая была авария, однако, по состоянию на 14:00, завершены восстановительные работы. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "Сегодня возникли временные трудности в работе Домашнего интернета из-за аварии... Причиной сложившейся ситуации стал сбой в работе оборудования", - сказано в нем. По состоянию на 14:00, услуга работает в обычном режиме. Компания рекомендует абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы. Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически будет предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения. Как сообщали Українськi Новини, спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина. С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете.