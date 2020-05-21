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21 травня 2020, четвер, 16:29 9
Суспільство 2020-05-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
У Чернівецьку область направили вертоліт для вивезення хворих COVID-19

У Чернівецьку область направили вертоліт для вивезення хворих COVID-19

Елена Новикова
вертоліт Мі-8, Коронавірус, коронавірус в Чернівцях, Зараження коронавірусом
Санітарний вертоліт Мі-8. Фото: МВС
Санітарний вертоліт Мі-8. Фото: МВС

В Чернівецьку область, де за даними на ранок 21 травня зафіксували вже 2 842 випадки коронавірусу, направили санітарний вертоліт Мі-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Їх будуть вивозити в інші регіони у разі заповнення лікарень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

Так, повідомляється, що санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області для транспортування хворих з коронавірусом.

"За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перевантажені, область скористається цією перевагою", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, в повідомленні додали, що цей вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і в останній раз працював в Малі. Його передали ДСНС, вертоліт обладнаний ізоляційної капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційної камерою і спеціальним модулем, в якому фіксується капсула в польоті.

Санітарний вертоліт Мі-8 для перевезення хворих коронавірусом. Фото: МВССанітарний вертоліт Мі-8 для перевезення хворих коронавірусом. Фото: МВС

Вертоліт для перевезення хворих коронавірусом в Чернівецькій області. Фото: МВСВертоліт для перевезення хворих коронавірусом в Чернівецькій області. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях карантинні послаблення не почалися з-за складної ситуації з COVID-19.

Також в Харківській області сім чоловік з-за COVID-19 потрапили в реанімацію.

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