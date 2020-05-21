На Харьковщине семь человек из-за COVID-19 попали в реанимацию

В Харьковской области, где по состоянию на сегодня зафиксировано 851 случай заражения коронавирусом, семь пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. "В настоящее время с Коронавирусная болезнью госпитализированы 242 человека. Семь из них находятся в реанимации: четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ, трое - на кислородной поддержке (маске)", — говорится в сообщении. В ОГА сообщили, что остальные больные лечатся дома. За последние сутки в области подтвердилось еще 16 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 24 человека. Летальных случаев нет. Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 71-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня. Насмотря на это в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. При этом украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки.