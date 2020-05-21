Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с обращением Службы безопасности Украины назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"(логотип "1+1") из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН" в то время, как российское посольство опубликовало карту мира с украинским Крымом.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.

"В своем письме СБУ обратилась к регуляторному органу по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. Мониторингом Нацсовета 13 апреле зафиксировано размещения в выпуске новостей "ТСН", в сюжете "Обвал цен" (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, указанный факт является признаком нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.

Проверка компании состоится после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журнал The Economist опубликовал карту Украины без аннексированного полуострова.

Также компания Apple изучает ситуацию с отображением аннексированного Крыма как территории России.