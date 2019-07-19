Российское посольство опубликовало карту мира с украинским Крымом

Посольство Российской Федерации в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Twitter.

Вместе с цитатой главы российского МИДа Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту мира. А на ней Крым обозначен как территория Украины.

МИД Украины на странице в Twitter, "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что другие ведомства Кремля, в частности МИД, тоже поступят подобным образом.

Напомним, а вот между прочим, международная неправительственная организация Freedom House на своих картах прикрепила оккупированный Крым к территории России.

Ранее в Броварах ко Дню Независимости повесили скандальный баннер с картой Украины без Крыма. Из-за скандальной карты Украины без Крыма в Броварах уволили чиновницу.