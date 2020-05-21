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  • Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"
21 травня 2020, четвер, 15:43 14
ЗМІ 2020-05-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"

Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"

Ярина Вацяк
ТСН, Телеканал 1+1, нацрада з телебачення, карта України
Крим - це Україна. Фото:
Крим - це Україна. Фото: "Цензор.net"

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку із зверненням Служби безпеки України призначила позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"(логотип "1+1") через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН" в той час, як російське посольство опублікувало карту світу з українським Кримом.

Про це йдеться у повідомленні Нацради, передають Українські Новини.

"У своєму листі СБУ звернулася до регуляторного органу за фактом показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Нацради 13 квітні зафіксовано розміщення у випуску новин "ТСН", у сюжеті "Обвал цін" (о 20:25), карти України без окупованої Автономної Республіки Крим з посиланням на карту нашої країни, опубліковану на інтернет-сторінці міжнародної організації Nord Pool Spot. Це - європейська енергетична біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зазначений факт є ознакою порушення вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якими телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об'єктивну інформацію.

Перевірка компанії відбудеться після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журнал The Economist опублікував карту України без анексованого півострова.

Також компанія Apple вивчає ситуацію з відображенням анексованого Криму як території Росії.

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