Распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности "Амизона" недостоверна, - "Фармак"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) заявляет, что распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности лекарства "Амизон" является недостоверной и вредит деловой репутации компании.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, активное распространение недостоверной информации в СМИ относительно лекарства "Амизон" произошло после того, как Министерство здравоохранения предоставило разрешение на проведение клинических испытаний лекарства "Амизон Макс", предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

"Информация, которая была распространена в СМИ, содержит преимущественно утверждение относительно недоказанности эффективности этого препарата в лечении вирусных заболеваний и отсутствия каких-либо исследований этого лекарства. Указанное утверждение, во-первых не отвечает действительности, а , во-вторых, является манипулятивным, ведь очевидно, что их целью является формирование у читателей впечатления о неэффективности и, возможно, даже опасности лекарства "Амизон". Распространенная информация является недостоверной и вредит деловой репутации компании "Фармак", как добросовестного отечественного производителя лекарств", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "Фармак" последовательно и успешно защищает свою деловую репутацию предусмотренными законом способами.

Компания просит СМИ воздержаться от публикаций, в которых используется недостоверная информация относительно "Амизона", эффективность которого проверена компетентными органами и экспертами во время государственной регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19

Ранее Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.