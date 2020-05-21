подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности "Амизона" недостоверна, - "Фармак"
21 мая 2020, четверг, 15:39 541
Медицина 2020-05-21T16:00:02+03:00
Українські Новини
Распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности "Амизона" недостоверна, - "Фармак"

Распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности "Амизона" недостоверна, - "Фармак"

Александр Дмитриенко
СМИ, Фармак, Амизон

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) заявляет, что распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности лекарства "Амизон" является недостоверной и вредит деловой репутации компании.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, активное распространение недостоверной информации в СМИ относительно лекарства "Амизон" произошло после того, как Министерство здравоохранения предоставило разрешение на проведение клинических испытаний лекарства "Амизон Макс", предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

"Информация, которая была распространена в СМИ, содержит преимущественно утверждение относительно недоказанности эффективности этого препарата в лечении вирусных заболеваний и отсутствия каких-либо исследований этого лекарства. Указанное утверждение, во-первых не отвечает действительности, а , во-вторых, является манипулятивным, ведь очевидно, что их целью является формирование у читателей впечатления о неэффективности и, возможно, даже опасности лекарства "Амизон". Распространенная информация является недостоверной и вредит деловой репутации компании "Фармак", как добросовестного отечественного производителя лекарств", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "Фармак" последовательно и успешно защищает свою деловую репутацию предусмотренными законом способами.

Компания просит СМИ воздержаться от публикаций, в которых используется недостоверная информация относительно "Амизона", эффективность которого проверена компетентными органами и экспертами во время государственной регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19

Ранее Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Больше новостей о: СМИ Фармак Амизон

С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
На Харьковщине семь человек из-за COVID-19 попали в реанимацию 15:58
После милионных премий "Нефтегаз" пообещал платить 47 тыс. гривен зарплаты работникам еще месяц 15:54
Китай проводит масштабную дезинформацию, чтобы Байден выиграл выборы, – Трамп 15:47
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН" 15:43
Распространяемая рядом СМИ информация о недоказанной эффективности "Амизона" недостоверна, - "Фармак" 15:39
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok