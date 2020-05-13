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  • В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак"
13 мая 2020, среда, 16:34 301
Медицина 2020-05-13T16:35:05+03:00
Українські Новини
В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак"

В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак"

Александр Дмитриенко
Фармак, Коронавирус, Амизон

В Украине, в рамках международных исследований, началась третья фаза клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействие COVID-19

Об этом говорится в сообщении крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев), передают Українськi Новини.

"Ученые института медицинской вирусологии в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV-2 на клеточной модели. Препарат тестировали на человеческих клетках, зараженных SARS-COV-2. Енисамиум показал хороший эффект. Это стало поводом для начала клинических исследований лекарственного средства в Украине», - говорится в сообщении.

После успешного окончания испытаний "Амизон" будет доступен во всех странах присутствия "Фармак".

Клинические исследования будут продолжаться несколько месяцев.

В сообщении отмечается, что "Амизон" как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ уже покупают пациенты в 11 странах мира - среди них Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.

Как сообщали Українськi Новини, Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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