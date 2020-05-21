Гривня падає в ціні другий день поспіль. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Поки долар почав рости, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.