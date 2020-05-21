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  • Гривня падає в ціні другий день поспіль. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні
21 травня 2020, четвер, 13:08 18
Економіка 2020-05-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня падає в ціні другий день поспіль. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Гривня падає в ціні другий день поспіль. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар почав рости, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

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