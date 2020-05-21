У Київській області на 55 осіб збільшилася кількість хворих COVID-19. Де найбільше хворіють

Поки у Києві другий день поспіль збільшується кількість хворих на коронавірус, у Київській області їх кількість збільшилася на 55 осіб до 1 316 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 21 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 316 випадків захворювання на коронавірус, з них 111 дітей і 230 медичних працівника (дані за весь період). За останню добу виявлено 55 нових випадків. За час пандемії померло 29 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджено 374 випадки захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 172, у Софіївській Борщагівці - 40 і в Петропавлівській Борщагівці - 30), в Обухівському районі - 216 випадків (найбільша кількість в Обухові - 104 і в Українці - 36).

Також 53 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 52 - в Броварському районі, 36 - у Васильківському, 32 - в Кагарлицькому, 23 - в Вишгородському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 66 випадків підтверджено в Ірпені, 41 - у Борисполі, 40 - в Бучі, 37 - у Броварах 36 - в Кагарлику, 33 - в Білій Церкві, 31 - в Коцюбинському, 26 - у Вишгороді, 24 - у Фастові, 23 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 209 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 107 осіб.

Одужали 238 осіб, у тому числі 20 дітей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 883 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 65 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих у Київській області 19 травня становило 1 261 людина.

Тим не менш, в Києві збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.