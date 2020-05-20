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20 мая 2020, среда, 13:30 844
Общество 2020-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Школы и детсады откроют в Киеве не ранее чем через 2 недели после решения правительства, – Кличко

Школы и детсады откроют в Киеве не ранее чем через 2 недели после решения правительства, – Кличко

Ирина Николенко
Киев, мэр Киева, Детские сады, школы Киева, послабление карантина в Киеве
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

В то время, как Кабмин планирует разрешить возобновить работу детских садов в Киеве с 25 мая, учебные заведения в столице могут открыть не ранее чем через 10-14 дней после решения правительства. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передают Українські Новини.

Киевские власти утвердили регламент подготовки садов и школ к открытию после карантина. Если 25 мая Кабинет Министров позволит восстановить работу учебных заведений, в Киеве они смогут заработать не ранее чем через 10-14 дней.

По словам Кличко, власть использовала рекомендации коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях.

Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм. Учебные заведения прежде всего должны создать безопасные условия для детей. Часть из них уже выполнили. "В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы", – сообщил мэр.

Также мэр Киева подчеркнул, что родители должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать учебные заведения. Кроме того, должны предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и членов их семей.

Ранее Українські Новини сообщали, родители планировали выйти с пикетом под Кабмин, чтобы правительство разрешило возобновить работу дошкольных учебно-воспитательных учреждений в Киеве.

После 22 мая Кабинет Министров может продлить карантинные ограничения в Украине.

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