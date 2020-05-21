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21 мая 2020, четверг, 11:18 407
Внешняя политика 2020-05-21T11:45:01+03:00
Українські Новини
Спецрейсами из Азербайджана и Израиля вернулись 320 украинцев

Спецрейсами из Азербайджана и Израиля вернулись 320 украинцев

Валерия Драгомирова
Израиль, Азербайджан, Спецрейсы для эвакуации
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

320 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Азербайджана и Израиля за прошедшие сутки, 20 мая, в то время, как в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Вчера в аэропорт "Борисполь" прибыло два авиарейса - из Азербайджана и Израиля. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 320 пассажиров, прибывших самолетами из Баку и Тель-Авива", - сказано в нем.

Пограничники продолжают в обязательном порядке проводить температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину в прошлые сутки, не выявлено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Трое граждан Украины, прибывших из Израиля, не установили приложение и согласились пройти обсервацию.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 18,4 тыс. человек.

Также 20 мая пограничники Могилев-Подольского отряда выявили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина.

О данном факте проинформированы сотрудники Национальной полиции.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая 535 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Армении, Израиля, Нидерландов и Латвии.


Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

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