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21 травня 2020, четвер, 11:23 12
Зовнішня політика 2020-05-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Спецрейсами з Азербайджану та Ізраїлю повернулися 320 українців

Спецрейсами з Азербайджану та Ізраїлю повернулися 320 українців

Валерия Драгомирова
Азербайджан, Ізраїль, Повернення спецрейсами
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

320 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Азербайджану та Ізраїлю за минулу добу, 20 травня, в той час, як в ЄС випустили рекомендації для авіаподорожей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Вчора в аеропорт "Бориспіль" прибули два рейси - з Азербайджану та Ізраїлю. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили понад 320 пасажирів, які прибули літаками з Баку і Тель-Авіва", - сказано в ньому.

Прикордонники продовжують в обов'язковому порядку проводити температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла, які прибули в Україну в минулу добу, не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома".

Троє громадян України, які прибули з Ізраїлю, не встановили програму і погодилися пройти обсервацію.

Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд з України 18,4 тис. осіб.

Також 20 травня прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина, який порушив правила проходження карантину.

Про цей факт проінформовані співробітники Національної поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня 535 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Вірменії, Ізраїлю, Нідерландів та Латвії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

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