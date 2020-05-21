Спецрейсами з Азербайджану та Ізраїлю повернулися 320 українців

320 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Азербайджану та Ізраїлю за минулу добу, 20 травня, в той час, як в ЄС випустили рекомендації для авіаподорожей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. "Вчора в аеропорт "Бориспіль" прибули два рейси - з Азербайджану та Ізраїлю. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили понад 320 пасажирів, які прибули літаками з Баку і Тель-Авіва", - сказано в ньому. Прикордонники продовжують в обов'язковому порядку проводити температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла, які прибули в Україну в минулу добу, не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома". Троє громадян України, які прибули з Ізраїлю, не встановили програму і погодилися пройти обсервацію. Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд з України 18,4 тис. осіб. Також 20 травня прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина, який порушив правила проходження карантину. Про цей факт проінформовані співробітники Національної поліції. Як повідомляли Українські Новини, 19 травня 535 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Вірменії, Ізраїлю, Нідерландів та Латвії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.