Больше полутысячи пассажиров прилетели в Украину за прошедшие сутки

Пока Рада одобрила дополнительный сбор со всех пассажиров авиарейсов в Украине, 535 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Армении, Израиля, Нидерландов и Латвии за прошедшие сутки, 19 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За сутки аэропорт "Борисполь" принял 4 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 535 человек, прибывших самолетами из Еревана, Тель-Авива, Амстердама и Риги", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Пограничники также проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Всего за минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 17,3 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.