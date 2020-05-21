Рубль взлетел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 мая

Пока доллар и евро начали расти, в четверг, 21 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 21 мая, повысился на 5 копеек и составляет 3,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 4 копейки составляет 3,77 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 21 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,19 3,77 Максимальный 3,60 5,00 Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 мая на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.