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21 мая 2020, четверг, 10:50 29
Экономика 2020-05-21T10:54:55+03:00
Українські Новини
Рубль взлетел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 мая

Рубль взлетел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 мая

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Пока доллар и евро начали расти, в четверг, 21 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 21 мая, повысился на 5 копеек и составляет 3,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 4 копейки составляет 3,77 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 21 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,19 3,77
Максимальный 3,60 5,00
Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 мая на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

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