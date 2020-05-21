Рубль злетів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 травня

Поки долар і євро почали рости, в четвер, 21 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 21 травня, знизився на 5 копійок і становить 3,19 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 4 копійки становить 3,77 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 21 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,19 3,77 Максимальний 3,60 5,00 Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.