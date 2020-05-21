підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
ONLINE
21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 травня 2020, четвер, 09:56 31 Інфографіка
Суспільство 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
Число нових випадків коронавірусe стрімко росте другий день підряд

Число нових випадків коронавірусe стрімко росте другий день підряд

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

20 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 476 до 19 706, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 579 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 34,5%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 6,3%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6 227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужали 272 людини.

Таким чином, 20 травня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 476 проти 272.

Кількість нових випадків захворювання на 20 травня становила 2,5% від загальної кількості хворих на 19 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 842), в Києві (2 475) та Київської області (1 316).

У Рівненській області зафіксовано 1 287 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській області - 1 257 випадків, у Львівській - 1 175 у Тернопільській - 1 098, у Закарпатській - 964, у Дніпропетровській - 856, у Харківській - 851, в Одеській - 806, у Вінницькій - 788, у Волинській - 698, в Житомирській - 589, у Кіровоградській - 455, у Запорізькій - 398 випадків.

381 випадок виявлений в Черкаській області, 294 випадки - у Хмельницькій, 274 випадки - в Миколаївській, 266 випадків - у Полтавській області, 173 випадки - у Херсонській, 165 випадків - у Сумській, 138 випадків - у Донецькій, 117 випадків - у Чернігівській та 43 випадки - у Луганській області.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Також збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Спалах коронавірусу Епідемія коронавірусу

В Україну вперше завезли картоплю з Франції - чому...
У Хмельницькому на COVID-19 захворіла породілля і ...
У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох ...
Після триденного падіння кількість нових випадків ...
Число нових випадків коронавірусe стрімко росте другий день підряд
Карантин в Україні знову продовжили. До його закінчення більше місяця
Новини
Рубль злетів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 травня 10:50
Міністр охорони здоров'я відхилив всіх кандидатів на посаду голови Нацслужби здоров'я 10:33
Долар після тривалого падіння підскочив. Курс валют на 21 травня 10:21
У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом 10:00
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok