Число нових випадків коронавірусe стрімко росте другий день підряд

20 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 476 до 19 706, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 579 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 34,5%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 6,3%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6 227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужали 272 людини.

Таким чином, 20 травня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 476 проти 272.

Кількість нових випадків захворювання на 20 травня становила 2,5% від загальної кількості хворих на 19 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 842), в Києві (2 475) та Київської області (1 316).

У Рівненській області зафіксовано 1 287 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській області - 1 257 випадків, у Львівській - 1 175 у Тернопільській - 1 098, у Закарпатській - 964, у Дніпропетровській - 856, у Харківській - 851, в Одеській - 806, у Вінницькій - 788, у Волинській - 698, в Житомирській - 589, у Кіровоградській - 455, у Запорізькій - 398 випадків.

381 випадок виявлений в Черкаській області, 294 випадки - у Хмельницькій, 274 випадки - в Миколаївській, 266 випадків - у Полтавській області, 173 випадки - у Херсонській, 165 випадків - у Сумській, 138 випадків - у Донецькій, 117 випадків - у Чернігівській та 43 випадки - у Луганській області.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Також збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.