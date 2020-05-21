Супрун заявила, что Банковая пригласила ее снова делать медицинскую реформу, которую критикует Зеленский

Бывший первый заместитель министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, встреча состоялась 18 мая в Офисе Президента.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде Президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - написала она.

Супрун отметила, что на встрече присутствовал заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

Главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили на встрече не было.

Экс-замминистра подчеркнула, что ей не сообщили, на какую должность хотели бы ее назначить, о планах по реформам также не рассказали.

"Где-то на 10-й минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса", - написала Супрун.

Супрун отметила, что у нее сложилось впечатление, что Ермак организовал эту встречу, чтобы впоследствии можно было утверждать, что ей предлагали присоединиться к Нацсовету реформ, но она не захотела.

Как сообщали Українськi Новини, опрос показал, что экс-главе Минздрава Ульяне Супрун не доверяют 63% украинцев.

Также Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун.