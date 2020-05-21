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21 мая 2020, четверг, 09:28 951
Общество 2020-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
Супрун заявила, что Банковая пригласила ее снова делать медицинскую реформу, которую критикует Зеленский

Супрун заявила, что Банковая пригласила ее снова делать медицинскую реформу, которую критикует Зеленский

Анна Рудык
Минздрав, Ульяна Супрун, Медреформа, Владимир Зеленский
Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Бывший первый заместитель министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, встреча состоялась 18 мая в Офисе Президента.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде Президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - написала она.

Супрун отметила, что на встрече присутствовал заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

Главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили на встрече не было.

Экс-замминистра подчеркнула, что ей не сообщили, на какую должность хотели бы ее назначить, о планах по реформам также не рассказали.

"Где-то на 10-й минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса", - написала Супрун.

Супрун отметила, что у нее сложилось впечатление, что Ермак организовал эту встречу, чтобы впоследствии можно было утверждать, что ей предлагали присоединиться к Нацсовету реформ, но она не захотела.

Как сообщали Українськi Новини, опрос показал, что экс-главе Минздрава Ульяне Супрун не доверяют 63% украинцев.

Также Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун.

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