Экс-главе Минздрава Ульяне Супрун не доверяют 63% украинцев, – опрос

Социологическая группа "Рейтинг" заявила, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пользуется доверием 41% опрошенных украинцев. Это наивысший показатель доверия граждан среди среди действующих и бывших руководителей медицинской отрасли.

Об этом сообщило интернет-издание "Лига.нет", ссылаясь на результаты социологического опроса.

При этом Ляшко не доверяют тоже много людей - треть опрошенных (31%), а каждый пятый (19%) не знает, кто это.

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяет каждый четвертый (25%), и столько же украинцев ему не доверяют (26%). При этом больше всего опрошенных (38%) не знают, кто он такой.

Если говорить об бывших руководителях Минздрава, то Ульяне Супрун доверяют всего 19% опрошенных украинцев, а не доверяют целых 63%. Не знают ее лишь 13% респондентов.

Прошлому министру здравоохранения Илье Емцу доверяют 16% (не доверяют 33%, не знают 41%), а позапрошлому руководителю Минздрава Зоряне Скалецкой – 13%, 39% и 41% соответственно.

Соцопрос по "случайным" телефонным номерам с использованием компьютера проведен 24-25 апреля 2020 года среди 1 200 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,8%.