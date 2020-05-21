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21 травня 2020, четвер, 09:28 8
Суспільство 2020-05-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
Супрун заявила, що Банкова запросила її знову робити медичну реформу, яку критикує Зеленський

Супрун заявила, що Банкова запросила її знову робити медичну реформу, яку критикує Зеленський

Анна Рудык
МОЗ, Уляна Супрун, Андрій Єрмак, Офіс Президента України
Уляна Супрун
Уляна Супрун

Колишній перший заступник міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляє, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пропонував їй приєднатися до Національної ради реформ.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, зустріч відбулася 18 травня в Офісі Президента.

"Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто Президента теж), щоб я приєдналася до Національної ради реформ", - написала вона.

Супрун зазначила, що на зустрічі був присутній заступник голови виконавчого комітету ради Національного реформ Олександр Ольшанський.

Голови виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі на зустрічі не було.

Екс-заступник міністра підкреслила, що їй не повідомили, на яку посаду хотіли б її призначити, про плани щодо реформ також не розповіли.

"Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він уже не повернувся. При цьому сама зустріч розпочалася із запізненням на півгодини", - написала Супрун.

Супрун зазначила, що в неї склалося враження, що Єрмак організував цю зустріч, щоб згодом можна було стверджувати, що їй пропонували приєднатися до Нацради реформ, але вона не захотіла.

Як повідомляли Українські Новини, опитування показало, що екс-главі МОЗ Уляні Супрун не довіряють 63% українців.

Також Рахункова палата проведе аудит МОЗ за роки керування Супрун.

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