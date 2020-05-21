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21 травня 2020, четвер, 09:05 11
Світ 2020-05-21T10:30:03+03:00
Українські Новини
За добу у світі від коронавірусу вилікувались в два рази більше людей, ніж захворіли. Дані 21 травня

За добу у світі від коронавірусу вилікувались в два рази більше людей, ніж захворіли. Дані 21 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У четвер, 21 травня, у світі зареєстровано 4 999 981 випадків захворювання на коронавірус (99 728 за добу), 1 899 285 з них одужали (209 951 за добу), 328 169 – померли (4 828 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

На першому місці за кількістю хворих на коронавірус знаходиться США. Тут на коронавірус захворіли 1 551 853 осіб, одужали - 294 312, померли - 93 439.

На другому місці Росія. Тут вже 308 705 хворих новим вірусом. Одужали - 85 392, померли - 2 972 осіб.

291 579 осіб захворіли на коронавірус у Бразилії. Одужали - 116 683, померли - 18 859.

На четвертому місці за кількістю випадків Covid-19 виявилася Великобританія з 249 619 хворими. Одужали - 1 116, померли - 35 786.

На п'ятому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 232 555, померли - 27 888, одужали - 150 376.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ зафіксувала рекордну кількість захворювань на коронавірус за добу.


Крім того, Трамп вважає за честь лідерство США за кількістю хворих на коронавірус.

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