Снайпер боевиков ранил украинского воина на Донбассе

После того, как боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в среду, 1 украинский военнослужащий ранен 20 мая, российско-оккупационные снайперы обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка.

Об этом штаб ООС.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил ранение. Воина доставили в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В штабе отмечают, что украинские военные в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Это уже второй ранен в течение среды.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, потерь не было.

Ранее боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 17 мая, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Ранее штаб ООС обнародовал видео убийства украинского воина российским снайпером.