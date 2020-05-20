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20 мая 2020, среда, 22:48 122
Кабмин 2020-05-20T23:30:01+03:00
Українські Новини
Минобразования утвердило даты основных сессий ВНО-2020

Минобразования утвердило даты основных сессий ВНО-2020

Надежда Комендантова
Минобразования, ВНО, Карантин в школах, Проведение ВНО
ВНО-2020. Фто: testportal.gov.ua
ВНО-2020. Фто: testportal.gov.ua

Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году, после того, как разработало проект рекомендаций для его проведения.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

Так, 25 июня состоится сессия по математике, тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля. Завершится ВНО-2020 тестированием по химии 17 июля.

Также отмечается, что дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а результаты будут обнародованы к 14 августа.

В то же время, в этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться течение 3 февраля - 24 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020.

Тем временем, министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

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