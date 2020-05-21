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21 мая 2020, четверг, 07:00 372
Политика 2020-05-21T07:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский собрался на 2 срок, Минюст отбирает собак за долги

Зеленский собрался на 2 срок, Минюст отбирает собак за долги

Денис Иванеско
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Кабмин продлил карантин еще на месяц - до 22 июня. Но он теперь будет адаптивным. То есть ограничения или послабления будут вводить в каждом регионе отдельно в зависимости от количества заболевших.


С  понедельника 25 мая заработают детские сады. Но с набором ограничений. Родителей в помещения не пустят - детей будут передавать на улице.

Зеленский сегодня 3 часа отвечал на вопросы журналистов. Он дал пресс-конференцию к первой годовщине президентства. От острых вопросов отшучивался, спорил и улыбался. Но время, когда ему лишь аплодировали уже прошло. Зеленскому пришлось вспомнить КВНовское прошлое и применять приемы из "конкурса капитанов", чтоб "переиграть" накопившиеся к нему претензии.  

Здесь собраны все новости от Зеленского.

Главная одна - он собрался на второй срок.
Рановато, мягко говоря. Скорее похоже на фальстарт. И не надо переоценивать его первый по стране рейтинг. Во-первых он падает, а во-вторых - президентами у нас становятся из оппозиции, а не из власти.

Где мир, почему до сих пор не прекратили стрелять? Зеленский говорит, что во всем виноваты в ОРДЛО, а сам он хочет встречу с Путиным наедине.

Где посадки коррупционеров и обещанный "приговор Порошенко"? Зеленский ухватился за "пленки Деркача" и называет их "первым звоночком". 

Почему не отменил люстрацию, которую Венецианская комиссия признала антиевропейской, а европейский суд по правам человека восстанавливает люстрированных? Зеленский признал люстрацию незаконной, но "есть люди, которым нельзя ее отменять". 

Зеленский пообещал пересмотреть драконовские языковые квоты для СМИ. Хотя перед выборами он уже обещал пересмотреть весь языковой закон. Одних обещаний маловато.

Минюст начал отбирать собак и хозяев за долги и продавать их с аукциона. Вот за 112 грн продается 5-летний кобель питбультерьера. А за овчарку из Хмельницкого просят 1300 грн. 
Еще недавно мы смеялись на депутатом Зеленского, который предлагал отбирать у людей собак за долги. Это уже происходит. 

Карантин заканчивается, а пасмурная погода - нет. Три дня будут холодно, переменная облачность, а к выходным снова задождит.

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