Зеленский за пересмотр языковых квот на телевидении

Президент Владимир Зеленский выступает за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении, которые перевыполнили в 2019 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Давайте сядем, проговорим еще раз вопросы квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас", - сказал он.

Зеленский отметил, что с квотами нужно навести порядок и сделать это нужно совместно со всеми телеканалами.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, в вопросе квот потеряны некоторые важные детали.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2019 года Верховная Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидении для общенационального и регионального вещания с 75% до 90% с 16 июля 2024 года.

Кроме того, норма обязательной трансляции в эфире радиостанций украиноязычных песен увеличилась с 30% до 35%.

По данным опроса, 40,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают нецелесообразным введение квот на украинский язык на радио и телевидении.



Українські Новини вели тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции.