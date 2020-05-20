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20 мая 2020, среда, 20:57 471
Общество 2020-05-20T21:00:01+03:00
Українські Новини
Минздрав разрешил офисным работникам выходить на работу, но не всем и в масках

Минздрав разрешил офисным работникам выходить на работу, но не всем и в масках

Кира Молчанова
Минздрав, Офис, офисные помещения, Минздрав Украины, ослабление карантина
Офис. Фото: pixabay.com
Офис. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения в свете введения адаптивного карантина разрешило работникам офисов выходить на работу при условии температурного скрининга и соблюдения масочного режима.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

"Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила", - сказано в нем.

На инфографике, опубликованной пресс-службой сказано, что работники должны мерить температуру перед началом смены, также обязательно носить маски, мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Владельцы офисных помещений должны расчертить размету в полтора метра безопасного расстояния, организовать на входе место для обработки рук антисептиком, а также весь офис дезинфицирующими средствами, также помещения обязательно нужно будет обрабатывать каждых два часа, а работников, находящихся в группе риска заболевания временно отстранить от исполнения своих обязанностей.

Посетители офисов должны носить маски, посещать офис только по предварительной записи, соблюдать дистанцию не более одного посетителя на 10 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской совет планирует открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

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