Минздрав разрешил офисным работникам выходить на работу, но не всем и в масках

Министерство здравоохранения в свете введения адаптивного карантина разрешило работникам офисов выходить на работу при условии температурного скрининга и соблюдения масочного режима.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

"Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила", - сказано в нем.

На инфографике, опубликованной пресс-службой сказано, что работники должны мерить температуру перед началом смены, также обязательно носить маски, мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Владельцы офисных помещений должны расчертить размету в полтора метра безопасного расстояния, организовать на входе место для обработки рук антисептиком, а также весь офис дезинфицирующими средствами, также помещения обязательно нужно будет обрабатывать каждых два часа, а работников, находящихся в группе риска заболевания временно отстранить от исполнения своих обязанностей.

Посетители офисов должны носить маски, посещать офис только по предварительной записи, соблюдать дистанцию не более одного посетителя на 10 кв. м.

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