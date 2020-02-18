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18 февраля 2020, вторник, 06:20 59
Верховная Рада и партии 2020-02-18T07:35:07+02:00
Українські Новини
Вероятность - 15%. Лидер "Слуги народа" оценил возможность досрочного роспуска Верховной Рады

Вероятность - 15%. Лидер "Слуги народа" оценил возможность досрочного роспуска Верховной Рады

Елена Новикова
Слуга народа, Верховная Рада, Александр Корниенко, Роспуск Рады
Александр Корниенко
Александр Корниенко

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верхновной Рады девятого созыва очень низкая и составляет 15 процентов. Об этот сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что по словам Александра Корниенко, досрочный роспуск и новые выборы в украинский парламент маловероятны.

"Низко очень оцениваю, на 15%", - заявил Александр Корниенко.

Как сообщали Україньскі Новини, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующая Верховная Рада Украины завершит свою каденцию досрочно с вероятностью в 75%. Он также добавил, что это только его предположения и интуиция, никаких подтверждений этому нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Также в феврале на заседании фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский категорически заявил, что не намерен осенью досрочно распускать Верховную Раду Украины. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции.

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