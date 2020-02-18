Вероятность - 15%. Лидер "Слуги народа" оценил возможность досрочного роспуска Верховной Рады

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верхновной Рады девятого созыва очень низкая и составляет 15 процентов. Об этот сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что по словам Александра Корниенко, досрочный роспуск и новые выборы в украинский парламент маловероятны.

"Низко очень оцениваю, на 15%", - заявил Александр Корниенко.

Как сообщали Україньскі Новини, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующая Верховная Рада Украины завершит свою каденцию досрочно с вероятностью в 75%. Он также добавил, что это только его предположения и интуиция, никаких подтверждений этому нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Также в феврале на заседании фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский категорически заявил, что не намерен осенью досрочно распускать Верховную Раду Украины. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции.