подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 18:55 19
Америка 2020-05-14T19:00:01+03:00
Українські Новини
Трамп объявил о конце эры глобализации в мире

Трамп объявил о конце эры глобализации в мире

Надежда Комендантова
США, Национализм, президент США, глобализация, Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп, который приказал вывести активы Пенсионного фонда США из китайских ценных бумаг, заявил про конец эпохи глобализации.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Reuters.

По мнению американского лидера, вспышка коронавируса показывает, что эра глобализации закончена. Трамп также считает, что теперь "мы должны все делать в США".

Издание напоминает, что во время президентской гонки Трамп неоднократно подчеркивал, что ставит национальные интересы США на первое место, а одним из лозунгов его кампании была фраза "Америка превыше всего". Защищая собственный рынок, США вышли из международных торговых и климатических соглашений – Транстихоокеанского партнерства и Парижского климатического соглашения.

Издание The Economist ранее писало о том, что политика Трампа положил начало мировой консервативной революции, а он сам пополнил ряды опасных националистов. "Добро пожаловать в национализм. Впервые со времен Второй мировой войны великие и стремящиеся ими быть державы оказались в плену у шовинизма различного толка. Как и у Трампа, у лидеров таких стран как Россия, Китай и Турция сложилось пессимистичное видение, что международные дела – это игра с нулевым результатом, в которой глобальные интересы конкурируют с национальными. И это большая перемена, которая делает мир более опасным", - писало еженедельное издание после победы Трампа в 2016 году.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ежедневно обвиняет Китай в инициировании коронавируса. Также у США есть доказательства, что коронавирус распространился именно в лаборатории Уханя. 

Больше новостей о: США Национализм президент США глобализация Дональд Трамп

Макрон предложил разработать 10-летнюю стратегию д...
Бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под ...
Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— F...
Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный г...
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
Новости
Трамп объявил о конце эры глобализации в мире 18:55
В Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета. Посещать уборную можно будет с разрешения бортпроводника 18:53
Кандидатуру на языкового омбудсмена подадут до 5 июня, – Минкульт 18:45
На дорогах Киева образовались километровые пробки, парализовавшие движение 18:42 Карта
Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— Fox Business 18:29
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
больше новостей
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok