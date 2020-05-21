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  • В Украину впервые завезли картофель из Франции - почему и что из него можно приготовить
21 мая 2020, четверг, 07:30 728
Экономика 2020-05-21T07:45:02+03:00
Українські Новини
В Украину впервые завезли картофель из Франции - почему и что из него можно приготовить

В Украину впервые завезли картофель из Франции - почему и что из него можно приготовить

Елена Литвин
Карантин, Коронавирус, картофель-фри, Импорт продуктов, импорт картофеля
Картофель в супермаркетах. Фото: all.biz
Картофель в супермаркетах. Фото: all.biz

В то время как из-за перепроизводства аграрии могут оставить большую часть молодого картофеля на полях, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) заявила, что Франция, Бельгия и Нидерланды впервые экспортировали картофель в Украину из-за невозможности продать его в период карантина через традиционные каналы сбыта.

Об этом Українським Новинам сообщила исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.

"У нас в этом году впервые за все 29 лет, а возможно даже за советское время, на прилавках супермаркетов появился картофель не только из Бельгии и Голландии, но и из Франции. У них остановились абсолютно все заводы по производству картофеля фри. На территории этих государств размещены основные мощности по переработке в Европе - более 20 заводов, которые обеспечивали McDonald's по всей Евразии и всю систему HoReCa", - сказала она.

Также государства Западной Европы поставляли картофель-фри в рекреационные зоны Египта, Турции, Израиля.

Руженкова отметила, что поставляемый в Украину картофель является техническим и используется исключительно для приготовления фри.

Исполнительный директор УАПК опасается, что и трейдер, и супермаркет, и покупатель могут обмануться при выборе товара, поскольку такой картофель выглядит красиво, долго хранится, однако пригоден только для жарки.

По ее мнению, супермаркеты, где будут продавать картофель из Франции, Бельгии и Нидерландов, могут не указать страну-происхождения, а цена практически не будет отличаться от стоимости всего остального картофеля в ассортименте.

Кроме того, Руженкова констатировала, что на данный момент наблюдается определенный дефицит картофеля для супермаркетов, поскольку в прошлом году был неурожай из-за засухи и даже промышленные производители с нормальным объемом урожая не могли нивелировать внутренний дефицит.

При этом в начале апреля в Украине не было предложения картофеля vip-уровня (отсутствие земли на картофеле, 5% брака в партии, фракция 50 мм в диаметре при разрезе), что в итоге увеличило поставки из Беларуси и России, где отрасль является дотационной и государство компенсирует аграриям строительство хранилищ, семян и дизельного топлива на уровне 50, 75 и даже 100% в зависимости от федерального округа.

В то же время супермаркеты очень мало закупают украинский картофель, поскольку он не соответствует требованиям нового стандарта 2018 года.

Руженкова отметила, что Украина до сих пор картофель фри не производит и соответственно не научилась выращивать под потребности этого вида переработки сырье.

На данный момент крупный агрохолдинг строит завод по переработке картофеля фри в Черкасской области.

УАПК просит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства создать рабочую группу совместно с другими отраслевыми ассоциациями, чтобы разработать на 2021-2024 года механизм государственной помощи в виде частичной компенсации строительства овощехранилищ, установки оборудования по доработке продукции и орошения на полях.

Как сообщали Українськi Новини, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

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