Зеленский попросил СМИ не трогать его детей и жену

Во время пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского к первой годовщине президентства глава государства обратился к СМИ и попросил не трогать его семью.

"Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня и, если есть какие-то социальные проекты моей жены, они, кроме добра, ничего не несут", - сказа Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о критике со стороны СМИ.

Говоря о своем отношении критике стороны СМИ, Зеленский сказал, что относится к ней плохо, но спокойнее.

"К критике того, что я делаю, я уже привык, к критике со всех каналов я тоже привык. Я уже спокойно это воспринимаю", - отметил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач находится там, где он живет и работает. Но назвал "наглостью" слежки журналистов за его кортежем.

Президент Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговором с Президентом России Владимиром Путиным и анонсировал "нормандскую встречу" после спада эпидемии коронавируса.