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  • В Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку, – СМИ
20 мая 2020, среда, 17:31 44
Мир 2020-05-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку, – СМИ

В Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку, – СМИ

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Коронавирус, Коронавирус у животного, заражение коронавирусом
Норка. Фото: pixabay
Норка. Фото: pixabay

В Нидерландах зафиксировали факт передачи коронавируса от животного к человеку. Инфекцию обнаружили у работника специализированной фермы в нидерландской провинции Брабант, который заразился от норки. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на министра сельского хозяйства Нидерландов Каролу Схаутен.

Как передает ведомство, случай стал первым известным в мире, о котором чиновница сообщила в письме парламенту. 

О вспышках инфекции на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда сотрудники ферм заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыхание, что побудило провести более обширное исследование.

Отмечается, что министр признала ошибочность своих утверждений о том, что, хотя животные могут заразиться от людей и сами животные передавать вирус могут лишь друг другу.

В то же время министр добавила, что Нидерландский институт общественного здоровья как и раньше оценивает шанс передачи новой инфекции от животных как минимальный.

О состоянии инфицированного работника не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украину запретили ввозить животных из Китая.

Также коронавирусом в США заразился тигр. 

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