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22 апреля 2020, среда, 12:15 317
Мир 2020-04-22T12:16:00+03:00
Українські Новини
Нидерланды разрешили проведение эвтаназии больным с тяжелой формой деменции

Нидерланды разрешили проведение эвтаназии больным с тяжелой формой деменции

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Эвтаназия, Деменция, Запросы на эвтаназию, проведение эвтаназии
Эвтаназия.Фото: MSN.com
Эвтаназия.Фото: MSN.com

Еще с февраля месяца количество запросов на эвтаназию в Нидерландах возросло на 22%. После чего Верховный суд Нидерландов разрешил местным врачам проводить эвтаназию больных тяжелой формой деменции. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что данное решение суд вынес в ходе разбирательства по делу врача, который в 2016 году, несмотря на запреты властей, провел процедуру эвтаназии женщине с тяжелой формой болезни Альцгеймера, просившей провести процедуру до того, как ее состояние ухудшилось.

Прокуроры обвиняли медика в том, что он совершил эвтаназию, не проконсультировавшись должным образом с пациентом, утверждая, что 74-летняя женщина, возможно, изменила бы свое решение. Позже дело передали в Верховный суд для юридического разъяснения в интересах закона. 

После данного инцидента, суд в Гааге постановил, что врач может заблаговременно исполнить письменный запрос на эвтаназию у людей с развитой деменцией. При этом, пациент, согласно правилам, должен переносить "невыносимые и бесконечные страдания" и, по крайней мере, два доктора должны согласиться на проведение эвтаназии.

Кроме того, согласно правилам, пациент должен потребовать эвтаназию прежде, чем "больше не сможет выражать свою волю в результате прогрессирующей деменции".

Деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года конституционный суд Германии разрешил проведение эвтаназии.

Ранее Бельгийский суд оправдал трех врачей, которые провели эвтаназию женщине с психическими расстройствами.

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