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  • У Нідерландах вперше в світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини, – ЗМІ
20 травня 2020, середа, 17:31 10
Світ 2020-05-20T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Нідерландах вперше в світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини, – ЗМІ

У Нідерландах вперше в світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Нідерланди, Тварини, Коронавірус, Коронавірус у тварини
Норка. Фото: pixabay
Норка. Фото: pixabay

Нідерландах зафіксували факт передачі коронавірусу від тварини до людини. Інфекцію виявили у працівника спеціалізованої ферми в нідерландській провінції Брабант, який заразився від норки. Про це повідомляє ABC News з посиланням на міністра сільського господарства Нідерландів Каролу Схаутен.

Як повідомляє відомство, випадок став першим відомим в світі, про який чиновниця повідомила в листі парламенту.

Про спалахи інфекції на норкових фермах у Нідерландах вперше повідомили у квітні, коли працівники ферм помітили, що у деяких тварин було утруднене дихання, що спонукало провести більш широке дослідження.

Зазначається, що міністр визнала помилковість своїх тверджень про те, що, хоча тварини можуть заразитися від людей і самі тварини передавати вірус можуть лише один одному.

У той же час міністр додала, що Нідерландський інститут громадського здоров'я як і раніше оцінює шанс передачі нової інфекції від тварин як мінімальний.

Про стан інфікованого працівника не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю.

коронавірусом в США заразився тигр.

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