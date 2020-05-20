Верховная Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам после чего Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за выявленного у Мейдича коронавируса.

За принятие за основу и в целом законопроекта №0032 проголосовали 305 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ратифицированному договору, каждая сторона гарантирует право каждому, без дискриминации по какому-либо признаку, на доступ по требованию к официальным документам, находящимся в распоряжении государственных органов.

Также каждая сторона принимает необходимые меры в своем национальном законодательстве для внедрения положений о доступе к официальным документам, предусмотренным настоящей конвенцией.

Отмечается, что в доступе к информации, содержащейся в официальном документе, может быть отказано в случае, если ее разглашение нанесет или вероятно может нанести ущерб национальной и общественной безопасности, частной жизни, окружающей среде, если только отсутствует преобладающий общественный интерес в обнародовании такой информации.

Как сообщало агентство, "Батьківщина" не пришла на заседание Рады из-за коронавируса, выявленного у депутата.

Тем временем, Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию.