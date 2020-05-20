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20 мая 2020, среда, 16:19 38
Мир 2020-05-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровой паспорт иммунитета

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровой паспорт иммунитета

Елизавета Кесельман
Эстония, Приложение, Обновление, иммунные паспорта
Приложение.Фото: pixabay
Приложение.Фото: pixabay

Эстония начала тестировать однин из первых в мире цифровой паспорт иммунитета, направленный на обеспечение продолжения жизни в условиях пандемии коронавируса. Об этом передает Еuractiv.

"Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, стремясь к более безопасному возвращению на рабочие места после блокировки коронавирусом", - указано в сообщении.

Цель внедрения такой системы нацелена на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии. 

В частности, цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например, работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.

Многие страны и предприятия разрабатывают приложения для отслеживания контактов. А отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали проверять паспорт иммунитета.

Как сообщали Українські Новини, ранее Apple и Google совместно создали обновление, позволяющее отслеживать больных коронавирусом по всему миру.

Кроме того, в Италии разрабатывают приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.

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