Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий паспорт імунітету

Естонія почала тестувати одним з перших у світі цифровий паспорт імунітету, спрямований на забезпечення продовження життя в умовах пандемії коронавірусу. Про це передає Еuractiv.

"Естонія почала тестувати один з перших у світі цифрових паспортів імунітету, прагнучи до більш безпечного повернення на робочі місця після блокування коронавірусом", - зазначено у повідомленні.

Мета впровадження такої системи націлена на те, щоб зменшити страхи і стимулювати суспільства у всьому світі продовжувати своє життя в умовах пандемії.

Зокрема, цифровий паспорт імунітету збирає дані тестування і дозволяє передавати людям свій статус імунітету третій стороні, наприклад, роботодавцю, використовуючи тимчасовий QR-код, згенерований після цифровий аутентифікації.

Багато країн і підприємства розробляють програми для відстеження контактів. А готелі Radisson і виробник продуктів харчування PRFoods є одними з перших компаній, які почали перевіряти паспорт імунітету.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Apple і Google спільно створили оновлення, що дозволяє відстежувати хворих на коронавірус по всьому світу.

Крім того, в Італії розробляють додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.