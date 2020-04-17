В Италии готовят приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом

В то время, как в Италии начинают ослаблять карантин, итальянское правительство подписало соглашение с разработчиками приложения для отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.



Соглашение с разработчиками - стартапом Bending Spoons - подписал специальный правительственный уполномоченный по вопросам здравоохранения Доменико Аркур. Предполагается, что появление такого инструмента поможет Италии избежать повторной вспышки вируса после ослабления карантина в стране.



Приложение будет называться Immuni и работать на основе Bluetooth.

После установки на телефон пользователя оно будет сохранять анонимизированные данные о том, какие устройства находились рядом с владельцем телефона на расстоянии, на котором есть риск инфицирования коронавирусом.



Если человек заметит у себя подозрительные симптомы, он может вручную проинформировать приложение о своем статусе. Тогда другие пользователи приложения, которые проходили рядом в опасной близости, получат предупреждения.



Чтобы приложение работало эффективно, его должны установить как минимум 60% жителей страны.



Отмечается, что использование приложения будет исключительно добровольным.



Как сообщали Українські Новини, в мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. В Италии - 169 941 человек.



Кроме того, карантин в Италии продлили до третьего мая.