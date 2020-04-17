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  • В Италии готовят приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом
17 апреля 2020, пятница, 15:50 389
Европа 2020-04-17T15:51:53+03:00
Українські Новини
В Италии готовят приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом

В Италии готовят приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом

Валерия Драгомирова
Приложение, Коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Италии начинают ослаблять карантин, итальянское правительство подписало соглашение с разработчиками приложения для отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Соглашение с разработчиками - стартапом Bending Spoons - подписал специальный правительственный уполномоченный по вопросам здравоохранения Доменико Аркур. Предполагается, что появление такого инструмента поможет Италии избежать повторной вспышки вируса после ослабления карантина в стране.

Приложение будет называться Immuni и работать на основе Bluetooth.
После установки на телефон пользователя оно будет сохранять анонимизированные данные о том, какие устройства находились рядом с владельцем телефона на расстоянии, на котором есть риск инфицирования коронавирусом.

Если человек заметит у себя подозрительные симптомы, он может вручную проинформировать приложение о своем статусе. Тогда другие пользователи приложения, которые проходили рядом в опасной близости, получат предупреждения.

Чтобы приложение работало эффективно, его должны установить как минимум 60% жителей страны.

Отмечается, что использование приложения будет исключительно добровольным.

Как сообщали Українські Новини, в мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. В Италии - 169 941 человек. 

Кроме того, карантин в Италии продлили до третьего мая

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