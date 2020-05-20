На тлі пандемії коронавірусу Rolls-Royce скоротить штат співробітників на 17%. У компанії очікують падіння попиту

Один з найбільших виробників авиадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії коронавірусу. Це близько 17% всього штату. Про це передає BBC. Зокрема, в компанії відзначили, що авіаційній галузі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від пандемії коронавірусу. Основна частина скорочень буде у Великобританії. Повний штат компанії на даний момент налічує близько 52 тис. чоловік, таким чином, скорочення торкнеться близько 17%, це п'ята частина всього штату. "Це не криза нашого становлення. Але це криза, з якою ми стикаємося і повинні мати справу", - сказав глава компанії Уоррен Іст. Наголошується, що під скорочення в основному потрапить підрозділ цивільної авіакосмічної промисловості. У той же час, об'єднання профспілок заявило, що рішення було "ганебним опортунізмом". "Ця компанія прийняла державні гроші, щоб звільнити тисячі робітників", - йдеться в заяві профспілки. Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році Rolls-Royce зазнала збитки через санкції проти Росії. Крім того, в США через пандемію коронавірусу під скорочення потрапили понад 30 млн осіб. Також в ООН передрекли колосальне безробіття по всьому світу.