На тлі пандемії коронавірусу Rolls-Royce скоротить штат співробітників на 17%. У компанії очікують падіння попиту

На тлі пандемії коронавірусу Rolls-Royce скоротить штат співробітників на 17%. У компанії очікують падіння поп

Один з найбільших виробників авиадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії коронавірусу. Це близько 17% всього штату. Про це передає BBC.

Зокрема, в компанії відзначили, що авіаційній галузі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від пандемії коронавірусу. Основна частина скорочень буде у Великобританії.

Повний штат компанії на даний момент налічує близько 52 тис. чоловік, таким чином, скорочення торкнеться близько 17%, це п'ята частина всього штату.

"Це не криза нашого становлення. Але це криза, з якою ми стикаємося і повинні мати справу", - сказав глава компанії Уоррен Іст.

Наголошується, що під скорочення в основному потрапить підрозділ цивільної авіакосмічної промисловості.

У той же час, об'єднання профспілок заявило, що рішення було "ганебним опортунізмом".

"Ця компанія прийняла державні гроші, щоб звільнити тисячі робітників", - йдеться в заяві профспілки.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році Rolls-Royce зазнала збитки через санкції проти Росії.

Крім того, в США через пандемію коронавірусу під скорочення потрапили понад 30 млн осіб.

Також в ООН передрекли колосальне безробіття по всьому світу.