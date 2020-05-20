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  • Бывший мэр Ирпеня Карплюк работает журналистом за зарплату уборщицы
20 мая 2020, среда, 15:13 39
Политика 2020-05-20T15:13:42+03:00
Українські Новини
Бывший мэр Ирпеня Карплюк работает журналистом за зарплату уборщицы

Бывший мэр Ирпеня Карплюк работает журналистом за зарплату уборщицы

Сергей Паламаренко
Ирпень, Владимир Карплюк, Информагентство ITV
Владимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua
Владимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua

Бывший мэр г. Ирпень (Киевская область) Владимир Карплюк, который добровольно ушел в отставку, указан среди работников Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Информационное агентство "ITV" с должностным окладом, равным заработной плате уборщицы.

Об этом сообщил веб-сайт "Громада Приірпіння".

Согласно информации источников сайта, это ООО имеет 12 сотрудников, среди которых и бывший глава Ирпеня Владимир Карплюк. Должностной оклад бывшего мэра, в соответствии с документами, составляет 5 тыс. гривен.

ООО "Информационное агентство "ITV" представляет собой сайт и Youtube-канал. По информации на Youcontrol, возглавляет это ООО Алла Заблоцкая - мать бывшего секретаря Ирпенского городского совета Анастасии Попсуй, которая заменила Карплюка на должности 2 августа 2018 года.

Агентство работает за счет денег из бюджета Ирпеня и коммунальных предприятий города. Оно уже получило около 1,5 млн гривен в качестве платы за размещение пиар-материалов. В частности, 175 тыс. гривен от Ирпенской центральной больницы за "информационное сопровождение" в апреле во время карантина. И почти 200 тыс. гривен от коммунального предприятия (КП) "Муниципальная варта", сотрудники которой неоднократно принимали участие в силовом противостоянии с активистами на стороне городских властей, в том числе и во время скандального принятия генерального плана под руководством Попсуй.

Еще около 400 тыс. гривен поступили от Государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Также ITV получало транши из бюджета с. Коцюбинское, где действуют представители возглавляемой Карплюком партии "Новые лица".

Напомним, Владимир Карплюк в 2014 году задекларировал 67 квартир, земельные участки и авто, а также более 3,6 млн гривен на счетах. По информации местных СМИ, его сын учится в Англии в королевском колледже, где стоимость 1 года обучения составляет 1,5 млн гривен.

В 2015 году Карплюк задекларировал 3 квартиры в Польше. Также в 2017 году активисты общественного движения "Чесно" выяснили, что Карплюк строит дом в польском городке Марки, который расположен в 10 км от Варшавы. Отмечалось, что Карплюк строится по соседству со своим заместителем в партии "Новые лица" Владимиром Певцом.

Как сообщали Українські Новини, 7 марта Карплюка видели на одном авиарейсе с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком. Также его связывают с провокацией против мэра Бучи 1 апреля 2020 года.

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