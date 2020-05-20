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20 мая 2020, среда, 12:41 886
Общество 2020-05-20T15:00:04+03:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса еще в двух общежитиях

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса еще в двух общежитиях

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, Общежитие, Вспышка коронавируса

Вспышки коронавируса зафиксировали еще в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"О вспышках, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Одну на улице Серповой. Вторую - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.

Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - отметил Виталий Кличко.


Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате. 

Кроме того, семь киевских интернатов проверят на Covid-19 на этой неделе. 

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