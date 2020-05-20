В Киеве оштрафовали три ночных клуба, которые работали на карантине

После того, как на прошедших выходных начали работать некоторые столичные ночные клубы, не имевшие на это разрешения, в Киеве оштрафовали три таких заведения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

"Также по моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которым город не позволял открываться, а они на прошедших выходных работали", - сказал он.

Также Кличко напомнил о необходимости соблюдения правил карантина, особенно после его ослабления

"Хочу подчеркнуть, если с ослаблением карантина человек будет пренебрегать правилами карантина, нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю, но, например, в Чехии через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, салонов, парикмахерских зафиксировали большой всплеск заболевания", - сказал мэр Киева.

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Как сообщали Українські Новини, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм. О разрешении работы ночных клубов речь не шла.

Тем временем, рестораторы говорят, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.