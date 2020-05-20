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20 мая 2020, среда, 12:25 175
Общество 2020-05-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве оштрафовали три ночных клуба, которые работали на карантине

В Киеве оштрафовали три ночных клуба, которые работали на карантине

Ярина Вацяк
Ночной клуб, Нарушение карантина, брифинг Кличко

После того, как на прошедших выходных начали работать некоторые столичные ночные клубы, не имевшие на это разрешения, в Киеве оштрафовали три таких заведения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

"Также по моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которым город не позволял открываться, а они на прошедших выходных работали", - сказал он.

Также Кличко напомнил о необходимости соблюдения правил карантина, особенно после его ослабления

"Хочу подчеркнуть, если с ослаблением карантина человек будет пренебрегать правилами карантина, нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю, но, например, в Чехии через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, салонов, парикмахерских зафиксировали большой всплеск заболевания", - сказал мэр Киева.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм. О разрешении работы ночных клубов речь не шла.

Тем временем,  рестораторы говорят, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.

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