Зеленский хочет построить 25 спорткомплексов в каждой области

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных комплексов в каждой области и намерен назвать их в честь современных спортивных легенд. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"С Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области...Я бы очень хотел, чтобы мы назвали, если так можно согласно законодательству Украины, все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь современных, не только тех, кто, к сожалению, ушли... Но у нас есть современные спортивные легенды", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в этом году ожидаются первые проекты строительства этих комплексов.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, который запомнится как человек, после которого в Украине появились дороги.

Тем временем, Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.