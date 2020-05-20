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20 мая 2020, среда, 12:02 108
Президент 2020-05-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет построить 25 спорткомплексов в каждой области

Зеленский хочет построить 25 спорткомплексов в каждой области

Ярина Вацяк
Спорткомплекс, Пресс-конференция Президента, Владимир Зеленский, Строительство спорткомплексов
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных комплексов в каждой области и намерен назвать их в честь современных спортивных легенд. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"С Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области...Я бы очень хотел, чтобы мы назвали, если так можно согласно законодательству Украины, все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь современных, не только тех, кто, к сожалению, ушли... Но у нас есть современные спортивные легенды", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в этом году ожидаются первые проекты строительства этих комплексов.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, который запомнится как человек, после которого в Украине появились дороги. 

Тем временем, Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.

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