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20 травня 2020, середа, 11:43 26
Судова влада 2020-05-20T13:30:05+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Ірина Венедиктова, записи Деркача

Президент Володимир Зеленський заявляє, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати", - сказав він.

За його словами, правоохоронні органи повинні встановити була в цих розмовах державна зрада чи ні.

"Це тільки перший дзвіночок (команди)", - прокоментував Зеленський записи Деркача.

Також він зазначив, що очевидно команду Порошенка чекають безліч вироків.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра заявили, що Законопроєкт про медіа містить інструменти цензури.

Раніше депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

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Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський
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