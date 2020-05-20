Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати", - сказав він.

За його словами, правоохоронні органи повинні встановити була в цих розмовах державна зрада чи ні.

"Це тільки перший дзвіночок (команди)", - прокоментував Зеленський записи Деркача.

Також він зазначив, що очевидно команду Порошенка чекають безліч вироків.

https://www.youtube.com/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра заявили, що Законопроєкт про медіа містить інструменти цензури.

Раніше депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.