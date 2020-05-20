Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний). Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини. "Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати", - сказав він. За його словами, правоохоронні органи повинні встановити була в цих розмовах державна зрада чи ні. "Це тільки перший дзвіночок (команди)", - прокоментував Зеленський записи Деркача. Також він зазначив, що очевидно команду Порошенка чекають безліч вироків. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, в Офісі представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра заявили, що Законопроєкт про медіа містить інструменти цензури. Раніше депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.