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20 мая 2020, среда, 11:05 740
Финансы 2020-05-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 11,4 млрд и валютные на $368,8 млн

Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 11,4 млрд и валютные на $368,8 млн

Елена Новикова
Минфин, Госбюджет, Доллар, ОВГЗ, Гособлигации
Министерство финансов. Фото: DonPress.com
Министерство финансов. Фото: DonPress.com

Министерство финансов 19 мая разместило ОВГЗ на 11,4 млрд гривен и валютные бумаги на 368,8 млн долларов после того, как 13 мая продал ОВГЗ на 19,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

На аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВДП со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения 7 месяцев.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд гривен в эквиваленте, средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментами снижена на 76 б. п. до 10,5%, по 6-месячным - на 50 б. п. в 10,78%.

Постепенно восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком до погашения.

Так, инвесторы приобрели 9-месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно.

Минфин также разместил 7-месячные ОВГЗ, номинированные в долларах США, по средневзвешенной ставке 3,39% на сумму 369 млн долларов.

Всего по итогам аукционов в государственный бюджет были привлечены средства в эквиваленте 21,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в государственный бюджет Украины в апреле 2020 года поступило 90,9 млрд гривен, в том числе с учетом ОВГЗ. Всего от размещения ОВГЗ привлечено 7,8 млрд гривен (97% от плана), среди них ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд гривен (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро).

В апреле 2020 года Министерство финансов отказалось размещать на аукционе облигации внутреннего государственного займа.

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