Рубль "замер" в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 20 мая

В среду, 20 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 19 мая, не изменился и составляет 3,14 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи в среду повысился на 1 копейку составляет 3,73 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 20 мая: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,14 3,73 Максимальный 3,54 5,00 Минимальный 2,30 3,55 Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 мая на 1,55 коп. до 26,7361 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 26,4545 UAH\/USD. Ранее экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+\/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH\/USD на лето и осень.