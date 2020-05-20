Рубль "замер" в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 20 мая

В среду, 20 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 19 мая, не изменился и составляет 3,14 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду повысился на 1 копейку составляет 3,73 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 20 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,14 3,73 Максимальный 3,54 5,00 Минимальный 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 мая на 1,55 коп. до 26,7361 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 26,4545 UAH/USD.

Ранее экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.