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  • Рубль начал падать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 19 мая
19 мая 2020, вторник, 11:30 297
Экономика 2020-05-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль начал падать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 19 мая

Рубль начал падать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 19 мая

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Пока доллар продолжает падать, во вторник, 19 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 18 мая, снизился на 1 копейку и составляет 3,14 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи во вторник не изменился и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 19 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,14 3,72
Максимальный 3,53 5,00
Минимальный 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 мая на 10,04 коп. до 26,7550 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,99 коп. до 26,4647 UAH/USD.

Также экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень

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