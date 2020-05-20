Рубль "завмер" у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 20 травня

У середу, 20 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 19 травня, не змінився і становить 3,14 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу підвищився на 1 копійку становить 3,73 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 20 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,14 3,73 Максимальний 3,54 5,00 Мінімальний 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився, порівняно з 19 травня на 1,55% до 26,7361 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 26,4545 UAH/USD.

Раніше економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.