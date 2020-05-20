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20 травня 2020, середа, 10:50 10
Економіка 2020-05-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль "завмер" у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 20 травня

Рубль "завмер" у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 20 травня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У середу, 20 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 19 травня, не змінився і становить 3,14 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу підвищився на 1 копійку становить 3,73 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 20 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,14 3,73
Максимальний 3,54 5,00
Мінімальний 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився, порівняно з 19 травня на 1,55% до 26,7361 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 26,4545 UAH/USD.

Раніше економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

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