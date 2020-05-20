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20 травня 2020, середа, 08:28 5
Верховна Рада і партії 2020-05-20T09:00:01+03:00
Українські Новини
У Раді ініціюють створення ТСК за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка

У Раді ініціюють створення ТСК за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка

Анна Рудык
Верховна Рада, Петро Порошенко, Андрій Деркач, записи Деркача
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Депутати Верховної Ради ініціюють створення тимчасової слідчої комісії за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюдненими депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Вже є ініціатива в парламенті щодо створення тимчасової слідчої комісії, пов'язаної з оцінкою і розглядом питань, які спливли під час цієї прес-конференції (Ред. - записи розмови Байдена і Порошенка Деркач оприлюднив на прес-конференції)", - сказав він.

Разумков зазначив, що дана ініціатива поки що ніяк не оформлена у вигляді документа.

На його думку, створення і дії відповідної ТСК будуть здійснені незабаром.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра заявили, що Законопроєкт про медіа містить інструменти цензури.

Раніше депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

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